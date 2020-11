Disparition inquiétante d'un jeune de 26 ans en Haute-Savoie

La gendarmerie lance un appel à témoin ce lundi. Un jeune de 26 ans n'a pas donné signe de vie depuis dimanche matin entre Saint-Jean-de-Sixt et Thônes (Haute-Savoie).

La brigade de gendarmerie de Thônes lance un appel à témoin ce lundi suite à la disparition inquiétante d'un jeune parti à pied de son domicile de Saint-Jean-de-Sixt, dimanche matin. Il n'a depuis pas donné signe de vie. Sa famille inquiète a contacté les gendarmes.

Cheveux châtains courts et bouclés, porteur d’une barbe de quelques jours et mesurant 1m86, Victor portait un pantalon de jogging bleu marine, un blouson de ski noir avec une bande blanche et des baskets blanches.

Tous les renseignements sont les bienvenus au 0800 97 10 71. 24 h sur 24, 7 jours sur 7.