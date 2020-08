Disparition inquiétante d'un jeune homme à Nîmes

Nassim, 23 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 23 juillet dernier. Un appel à témoins est lancé ce lundi après-midi à Nîmes.

Le commissariat de Nîmes lance un appel à témoins ce lundi après-midi après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans. Nassim Anine n'a plus donné de nouvelles depuis le 23 juillet dernier. C'est ce jour-là qu'il a quitté le domicile de sa sœur, à vélo, sans téléphone ni moyen de paiement. Le jeune homme mesure 1m71, il a les yeux marron et porte les cheveux courts, rasés sur les côtés. Au moment de sa disparition il était vêtu d'un t-shirt blanc, d'un pantalon de survêtement noir et de baskets orange. Il souffre de troubles psychiatriques.

Si vous l'avez vu ou si vous disposez de renseignements pouvant permettre de le retrouver, vous pouvez contacter le commissariat de Nîmes au 04.66.27.31.25 en journée ou composer le 17 le soir.