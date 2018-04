Le Puy-en-Velay, France

Un adolescent de 17 ans est porté disparu en Haute-Loire. Adel est parti de chez lui mardi 10 avril, au Puy-en-Velay, et ses parents n'ont plus de nouvelles depuis.

Le jeune homme mesure 1m78. Ses yeux sont marron et ses cheveux noirs, courts sur les côtés et bouclés sur le dessus de la tête. Quand il a quitté le domicile familial, il portait un pantalon jogging slim gris, un gilet gris Adidas et des baskets Nike marron.

Si vous l'avez aperçu, vous pouvez contacter le commissariat de police du Puy en Velay au 04.71.04.04.22.