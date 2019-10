Disparition inquiétante d’un jeune homme dans le Nord Sarthe

Sougé-le-Ganelon, France

Un jeune homme est porté disparu depuis le mercredi 16 octobre dans le Nord Sarthe, indiquent les gendarmes. Yacine Djebaili, 24 ans, était pensionnaire au foyer Anaïs de Sougé-le-Ganelon.

La compagnie de gendarmerie de Mamers, chargée des recherches, donne le descriptif suivant : « le jeune homme mesure 1m60, pèse 74 kgs, a les yeux de couleur marron, les cheveux courts bruns et est porteur d'une barbe. Il est vêtu d'un jogging de couleur bleue, d'un blouson de couleur noire et porteur de baskets de couleur rouge. Il a des troubles psychiques. Il peut tenir des propos suicidaires. Il suit un traitement pour cela qu'il n'a pas sur lui. Il n'a pas de famille et n'a pas d'ami. Il n'a pas d'endroit prédestiné »

Si vous pensez disposer de renseignements pouvant aider à la découverte ou à la localisation de cette personne, les gendarmes demandent de téléphoner à la Brigade de Oisseau-le-Petit au 02.33.26.80.17 ou de composer le « 17 ».