Disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans dans le sud Manche

Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Coutances, la gendarmerie de la Manche a lancé ce jeudi un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 23 ans à Saint-James, dans le sud Manche. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 2 octobre 2021.

La gendarmerie de la Manche a lancé ce jeudi un appel à témoins pour retrouver Maxime Fauchon. Le 2 octobre 2021, entre 10 heures et 10h30, ce jeune homme de 23 ans a quitté le domicile de sa compagne à Saint-James, dans le sud Manche. Depuis, il n'a plus donné de nouvelles. Le parquet de Coutances a ouvert une enquête pour disparition inquiétante.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans l'avis de recherche, Maxime Fauchon est présenté comme un jeune homme qui "mesure _entre 1,75 m et 1,80 m_, de corpulence mince, vêtu au moment de sa disparition d'un ensemble jogging (pantalon et sweat-shirt de couleur noire)". Par ailleurs, il porte des tatouages au poignet droit et sur la main gauche.

Toute personne détenant des informations le concernant est priée de contacter la brigade de Pontorson au 02.33.89.72.00 ou en composant le 17.