Disparition inquiétante d'un jeune saisonnier originaire de Belfort à Porto-Vecchio

Damien Bonhomme, jeune Belfortain de 20 ans, a disparu depuis jeudi 22 juillet à 17 heures. Il est saisonnier plongeur dans un restaurant de Porto-Vecchio en Corse. Il n'a plus été vu depuis qu'il a quitté son domicile pour aller travailler.

La gendarmerie de Porto-Vecchio (Corse) lance une enquête après la disparition de Damien Bonhomme, jeune homme de 20 ans originaire de Belfort (Territoire de Belfort). Le jeune homme est saisonnier plongeur dans un restaurant de Porto-Vecchio et a été aperçu pour la dernière fois jeudi 22 juillet à 17 heures, alors qu'il quittait à pied son logement situé à Marina village pour se rendre au travail en centre-ville. Damien Bonhomme n'est jamais arrivé au travail et n'a plus donné signe de vie depuis.

Ce sont ses proches, présents avec lui en Corse, qui ont alerté la gendarmerie. Le jeune homme pèse environ 70kg, mesure 1m75-80, a des cheveux bruns, un short, un tee-shirt et un sac à dos kaki. Si vous avez des informations, vous pouvez joindre la gendarmerie au 04 95 70 00 17.