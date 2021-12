Disparition inquiétante d'un octogénaire à Fontaine

A Fontaine, un monsieur de 80 ans n'a plus donné de nouvelles depuis la soirée du 25 décembre. La police lance un appel à témoin pour "disparition inquiétante". Il est parti à pied. 1,70 mètre, mince, les cheveux courts et grisonnants et les yeux verts, il portait une veste marron / kaki de marque Columbia. La police invite les personnes ayant pu le croiser à appeler le 17 ou le 04 76 60 40 40.