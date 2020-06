Disparition inquiétante d'un quarantenaire originaire de Saint-Aignan-de-Granlieu

Un homme de 40 ans est activement recherché en Loire-Atlantique. Il a été vu pour la dernière fois le jeudi 11 juin à Saint-Aignan-de-Granlieu à 13 heures. Il quittait son domicile au volant de sa voiture sans permis, de modèle Ligier et de couleur noire. L'homme est brun, avec des cheveux courts et un barbe, de forte corpulence et il mesure 1,74 m. Il répond au nom de Nordine Benali Guerif.

Si vous avez des informations à son sujet, vous pouvez appeler la gendarmerie de Bouaye au 02.40.65.41.17.