Disparition inquiétante d'un septuagénaire atteint de la maladie d'Alzheimer à Folschviller

Disparition inquiétante d'un habitant du centre-ville de Folschviller (Moselle). Joseph Golatka, 69 ans, a quitté son domicile vendredi 15 avril à 15h30 et n'a pas été vu depuis. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer, n'a pas de papiers ni de téléphone portable. Il portait un jean bleu, un pull rayé bleu et vert et un gilet noir. Il a les cheveux blancs, des lunettes, les yeux bleus. Pour tout renseignement, merci d'appeler le 17.

Il pèse 65 kg pour 1,70 m, se balade habituellement vers le cimetière de Folschviller. Il aurait aussi pu prendre la route de Valmont. Il risque d'être totalement désorienté du fait de sa maladie.