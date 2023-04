Disparition inquiétante d'un trentenaire dans le secteur de Vertaizon (Puy-de-Dôme)

Voilà près d'une semaine que la famille de Manuel Gargowitch est sans nouvelle de ce dernier. Les gendarmes sont avertis de cette disparition inquiétante. L'homme de 37 ans a été aperçu pour la dernière fois sur la commune de Vertaizon le dimanche 2 avril en milieu de matinée, vers 10 h 30.

Un homme d'1m70, de corpulence moyenne

Le trentenaire mesure 1 mètre 70, a une corpulence moyenne, la peau mate, des cheveux bruns courts et des yeux bleus. Dimanche il portait une longue barbe et était habillé de la manière suivante : un jean bleu, une doudoune à capuche noire, des chaussures noires de style Air Max et une sacoche noire en bandoulière.

Si vous l'apercevez, ou si vous êtes en possessions d'éléments pouvant aider dans les recherches, vous pouvez composer le 17 ou joindre la brigade de gendarmerie de Billom au 04-73-68-40-14 ou celle de Vertaizon au 04-73-68-00-14.