Disparition inquiétante d'une ado de 17 ans dans la Vienne, la police lance un appel à témoin

Une adolescente de 17 ans est portée disparue à Poitiers et la police nationale lance un appel à témoin. Les proches de Tonya sont sans nouvelle d'elle depuis lundi 3 janvier. Elle se trouvait alors vers 18h30 à Poitiers. Mince et mesurant 1m65, elle porte des lunettes et des cheveux longs et châtains.

