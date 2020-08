Disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans à Montélimar

Où est Lina ? La famille de la jeune fille a alerté le commissariat de Montélimar ce jeudi. Car la Montilienne a quitté le domicile de ses parents samedi, le 15 août, vers 15h30. Et depuis, elle n'a plus donné de nouvelles. Eléments inquiétants : elle est partie en pyjama et claquettes et sans son porte-feuille ni son téléphone portable.

Lina mesure 1 mètre 62, est de corpulence normale et a des cheveux bruns. Un appel à témoins a été lancé par la police. Toute personne qui pourrait aider à retrouver Lina est invitée à contacter le 04-75-00-70-70.