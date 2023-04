Disparition inquiétante d'une adolescente de 14 ans dans les Landes

La gendarmerie des Landes lance ce mardi 25 avril un appel à témoins pour retrouver une adolescente landaise de 14 ans portée disparue à Villeneuve-de-Marsan (Landes). Cette Landaise, Océane S., n'a plus donné signe de vie depuis plus de 24 heures. Lundi matin, elle a pris un car scolaire à Villeneuve-de-Marsan, qui devait la mener vers son établissement scolaire. Mais elle ne s'est pas présentée à l'heure convenue dans son lycée. Ses proches en ont été informés et ont signalé la disparition à la gendarmerie.

L'hypothèse d'une fugue est envisagée par les enquêteurs, qui ne referment néanmoins aucune autre piste.

Cette adolescente, dont la photo est diffusée sur le compte Facebook de la gendarmerie des Landes, mesure 1,57 mètre, a des cheveux châtains et portait, au moment de sa disparition, un pantalon noir, un tee-shirt blanc et des baskets noires et blanches.

Les personnes ayant des informations sont invitées à contacter la gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan au 05.58.45.88.00.