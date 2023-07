Disparition inquiétante d'une adolescente de 15 ans, la gendarmerie des Landes lance un appel à témoins

La gendarmerie des Landes signale la disparition inquiétante d'une adolescente de 15 ans et lance un appel à témoins via sa page Facebook. Shanyce S. n'a en effet plus donné de signe de vie depuis le jeudi 6 juillet, à la mi-journée.

La jeune fille qui vit à Oeyreleuy, près de Dax, mesure 1m60, a une corpulence moyenne et les cheveux noirs crépus, explique la gendarmerie dans sa publication. Si vous avez des informations qui pourraient permettre aux autorités de retrouver l'adolescente, contactez les gendarmes de Dax.