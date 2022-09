Disparition inquiétante d'une adolescente de 17 ans, les gendarmes du Var lancent un appel à témoins

Une adolescente de 17 ans n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Originaire du Muy (Var), elle se serait rendue à Fréjus. Un appel à témoins a été lancé ce mardi par la gendarmerie.

Chaïma Kamenetzki n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. L'adolescente de 17 ans a été vue pour la dernière fois le vendredi 23 septembre à 10h au Muy, où elle habite. Elle se serait rendue dans la journée à Fréjus.

Les gendarmes ont lancé ce mardi matin un appel à témoins pour disparition inquiétante. D'après les gendarmes de la communauté de brigades des Arcs-sur-Argens, en charge de l'enquête, Chaïma mesure 1m60 et a des cheveux longs et noirs. Le jour de sa disparition, elle portait un jean bleu, une chemise jaune, un gilet gris et des baskets blanches.

En cas d'informations, contactez le 04.98.11.83.60 ou composez le 17.