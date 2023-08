Disparition inquiétante d'une adolescente sourde et muette près de Saverne

Les gendarmes du Bas-Rhin lancent un appel à témoins après la disparition d'une adolescente de 16 ans, Ophélie. Elle a quitté le domicile familial de Furchhausen, près de Saverne, le mercredi 9 août à 19h30 et depuis ses parents n'ont plus de nouvelles de la jeune fille.

Ophélie Lazzari mesure 1,58m, pèse 69 kilos, a les cheveux châtains et les yeux marrons, indiquent les autorités dans leur appel à témoins. Elle porte un tee-shirt noir avec écrit "Marvel" en or et un jean noir. L'adolescente disparue est sourde et muette et ne peut communiquer que par écrit. Elle peut avoir "une attitude troublée et agressive".

Si vous disposez d'éléments susceptibles de pouvoir orienter les recherches, vous devez contacter le 17 ou la communauté de brigade de Saverne au 03 88 91 19 12.