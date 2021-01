Disparition inquiétante d'une collégienne à Brest

Vers 7h20 jeudi matin, Stéphanie A. quitte le domicile familial, près du parc de l'Arc'hantel, dans l'ouest de Brest. Depuis, plus personne n'a vu la jeune fille âgée de 13 ans et demi. Cette élève de 4e, scolarisée au collège Saint-Vincent, n'est pas allée en cours. Ses parents ont remarqué qu'elle était partie 15 ou 20 minutes plus tôt que d'habitude, et qu'elle n'a pas pris son cartable. Elle a emporté un sac à dos kaki avec des vêtements de rechange (jogging noir et pull col roulé).

Avis de recherche

Le parquet de Brest a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. La police a diffusé jeudi soir la description de la collégienne : Stéphanie mesure 1,60m et pèse 50kg. De corpulence athlétique, elle a les yeux bleus et de longs cheveux châtains. Elle porte un perfecto en cuir noir et des baskets bleues avec des traits orange fluo.

Si vous la voyez ou que vous avez des informations utiles, contactez le commissariat Central de Police de Brest au 02 21 09 53 60.