Disparition inquiétante d'une cycliste dans le Pays de Bray, les recherches se poursuivent

Une semaine qu'elle a disparu après une balade à vélo dans le Pays-de-Bray. Chantal Morisset, 63 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 31 mai, au point que la gendarmerie a lancé un appel à témoins. Depuis la disparition de Chantal, les recherches n'ont pourtant pas cessé autour de Mesnières-en-Bray où son téléphone a été localisé pour la dernière fois.

C'est son mari qui a signalé sa disparition le soir du 31 mai, vers 22 heures, au commissariat de Dieppe. Le couple, originaire de Corrèze, était en vacances en camping-car dans la région. Il était parti le matin même pour une balade à vélo sur l'avenue verte entre Dieppe et Forges-les-Eaux et s'était séparé vers 13 heures, prenant chacun des directions différentes. Chantal Morisset n'avait apparemment aucune volonté de disparaitre, pas de problème conjugaux, pas de problème de santé ou de désorientation qui pourraient expliquer son absence, et aucune femme correspondant à sa description n'a été admise dans les hôpitaux du secteur, indique le procureur de la République de Dieppe.

Les gendarmes et les équipes cynophiles ont quadrillé le secteur, des drones et des hélicoptères de la gendarmerie ont survolé la zone, mais pour l'instant sans succès. Chantal Morisset s'est tout simplement volatilisée, ni son téléphone, ni son vélo n'ont été retrouvés. Au moment de sa disparition, la sexagénaire était vêtue d'un haut noir, d'un short cycliste avec une bande rose, d'un coupe-vent vert-bleu et d'un casque de cycliste rouge. Elle circulait sur un vélo électrique gris anthracite de marque "giant". Elle mesure 1 mètre 60, pèse 68 kilos, porte les cheveux mi-longs et raides et des lunettes de vue. Si vous avez aperçu cette femme, contactez la compagnie de gendarmerie de Neufchâtel-en-Bray au 02.35.93.00.17.