Disparition inquiétante d'une dame de 72 ans à Perpignan

Simone Fuchez épouse Delenne a disparu depuis le mercredi 14 décembre à 11 heures. Cette dame de 72 ans est pensionnaire de la résidence Domytis Les Tours d'Or au 5, place Alain Gerbault, dans le quartier Saint-Assiscle à Perpignan.

Cette septuagénaire aux cheveux gris et aux yeux verts mesure 1m62. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un long manteau noir en laine, un pantacourt bleu foncé et un sac à main bleu roi. Elle souffre de problèmes de mémoire et de repères spatio-temporels.

Si vous avez la moindre information, veuillez contacter le commissariat de Perpignan au 04 68 35 70 18, ou composez le 19.