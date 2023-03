Disparition inquiétante d'une enfant de onze ans dans les Yvelines, un appel à témoins lancé

Cela fait huit jours qu'elle n'a pas donné signe de vie : Fatima, onze ans, est portée disparue depuis le 2 mars dernier à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. La police nationale lance un appel à témoins pour la retrouver. Elle a été aperçue pour la dernière fois dans le secteur de la gare RER.

Fatima mesure 1,60 m et a les cheveux noirs tressés. Lors de sa disparition, elle portait un pantalon et un sweat rose, un manteau noir, ainsi que des chaussures blanches et noires.

Si vous disposez d'informations ou que vous apercevez la jeune fille, vous pouvez appeler le 17 ou le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01.39.10.91.00.