Nancy, France

Un couple et leurs deux enfants de 6 et 13 ans ont disparu de leur domicile à Laxou depuis le 28 avril dernier. C'est la fille du père, née d'une première union qui a donné l'alerte. Les premières investigations n'ont rien donné et aucune piste n'est privilégiée. La brigade de la protection sociale du commissariat de Nancy est chargée de l'enquête. La police a diffusé un avis de recherche dans tous les commissariats et gendarmeries ainsi que sur les réseaux sociaux.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Police de Nancy au 03 83 17 27 53 ou le 17.