Disparition inquiétante d'une femme à l'Isle-sur-la-Sorgue

La gendarmerie de Vaucluse signale une disparition inquiétante à l'Isle-sur-la-Sorgue. Une femme de 41 ans, née à Alger, n'a plus été vue depuis ce lundi après-midi. Elle mesure 1m56, a les cheveux longs, bruns, attachés en tresse et porte un legging noir, une veste blanche, un pull gris et un sac à main beige.

La gendarmerie a publié un avis de recherche sur sa page Facebook et demande à ceux qui ont des renseignements de composer le 17.