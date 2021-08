Disparition inquiétante d'une femme de 45 ans, à Quimper

Maryse Goyat à 45 ans, elle est née en 1976 et vit rue Jacques Guéguen à Quimper. Elle mesure 1m68, a des yeux bleu-vert et porte des cheveux bruns mi-longs. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu et un haut noir. À ce stade, elle est portée disparue.

La disparition est jugée "inquiétante" par la police de Quimper. Mme Goyat "a disparu sans donner de nouvelles" depuis le samedi 21 août, "ce qui n'est pas dans ses habitudes".