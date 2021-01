Disparition inquiétante d'une femme de 45 ans dans les Vosges

Sabrina Rol a quitté son domicile du Syndicat depuis mercredi midi et n'a plus été revue. Sa disparition est jugée inquiétante par la police qui lance un appel à témoins.

La femme de 45 ans n'a plus été vue depuis mercredi. Date à laquelle elle est partie de son domicile sans son téléphone portable, à bord d'une citroën C3 noire immatriculée BZ 215 TQ.

Elle mesure 1,55 m, de corpulence mince et d'allure sportive. Ses cheveux son courts et châtains et ses yeux sont marrons. Au moment de sa disparition elle portait un long manteau noir, une écharpe noire et blanche ainsi qu'un jean bleu et des bottines à talons grises.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter le commissariat de Remiremont au 03 29 26 17 17.