Disparition inquiétante d'une femme de 50 ans à Tours

La police nationale de Tours signale ce mercredi matin sur sa page Facebook une disparition inquiétante, celle d'une femme de 50 ans, qui a quitté le quartier du Sanitas mardi 12 novembre et n'a plus donné de nouvelle depuis.

Indre-et-Loire, France

Dans le message Facebook de la police, cette femme de 50 ans s'appelle Sophie Bas. Elle a été vue pour la dernière fois mardi 12 novembre dans le quartier du Sanitas à Tours.

Elle a les cheveux châtains foncés et mi-longs, et porte des lunettes. Elle mesure 1,60m. Lors de sa disparition, elle portait une doudoune beige et blanc, un jean bleu foncé, des chaussures de randonnée beige et un sac à main beige. Si vous avez aperçu cette personne et si vous pensez avoir des informations importantes à son sujet, le numéro de la police à composer est le 02 47 33 80 69.