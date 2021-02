Disparition inquiétante d'une Voironnaise de 53 ans à Bilieu

La disparition de cette femme de 53 ans remonte à vendredi dernier. Chantal Prigent est partie en voiture sans téléphone. Son véhicule, une Renault Clio (immatriculée EF-889-EY), a été retrouvé ce lundi à Bilieu, non loin du lac de Paladru. La voiture était fermée à clé. Les recherches menées avec l'assistance de chiens de pistes et de plongeurs n'ont pas permis de la retrouver. Les personnes susceptibles de l'avoir croisée depuis vendredi sont invitées à contacter le commissariat de Voiron au 04 76 65 93 93.

Chantal Prigent mesure 1 mètre 70, elle est de corpulence moyenne, le teint clair et les cheveux châtains foncés longs et bouclés. Elle a les yeux bleus. Elle porte un jean bleu, un gilet noir et des baskets noires et blanches.