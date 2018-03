La gendarmerie lance un appel à témoin après la disparition de cette femme qui pourrait circuler à bord d'une Mercedes noire et blanche.

Loire-Atlantique, France

Marie-Claude Vachet, épouse Lehujeur a disparu de la région de Guérande ce vendredi après-midi, le 2 mars.

Cette femme de 54 ans a les cheveux châtain clair, mi-longs. Elle mesure 1,68m et était habillée d'un bonnet blanc, une veste et un jean's noir, et des bottines bleues.

Elle pourrait circuler dans une Mercedes cabriolet noire et blanche immatriculée DN-768-AA.

Mercedes classe E cabriolet, de couleur blanche avec un pavillon noir - Gendarmerie de Loire-Atlantique

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Guérande, au 02 40 24 90 42.