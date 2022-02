Disparition inquiétante d'une femme de 55 ans à La Seyne-sur-Mer

Le commissariat de La Seyne-sur-Mer (Var) a ouvert une enquête et lance un appel à témoins après la disparition d'une habitante de la cité Berthe. Sylvie Cortes a quitté son domicile jeudi vers 14h10 pour aller acheter des timbres au bureau de poste du quartier. Elle est partie à pied, avec peu d'argent et sans son téléphone portable. C'est son mari qui a signalé sa disparition.

Au moment de sa disparition, Sylvie Cortes était vêtue de baskets noires, d’un jean bleu, d’un manteau long et noir "type doudoune" et d’un bonnet foncé. Elle a le visage de forme ovale, les yeux noisette, ses cheveux sont noirs, longs et raides avec une raie au milieu. Elle porte des lunettes de vue. De corpulence normale, Sylvie Cortes mesure environ 1m58 environ.

Toute personne susceptible d’apporter des informations peut contacter le commissariat de La Seyne-sur-Mer au 04.98.00.84.00 ou en composant le "17".