Disparition inquiétante d'une femme de 79 ans à Seclin

La police du Nord lance un avis de recherche pour tenter de retrouver Raymonde Vangheluwe. Cette femme âgée de 79 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer, n'a plus été vue depuis le lundi 22 août. Elle était vêtue d'un manteau noir et d'un pantalon gris foncé, elle mesure 1mètre 55 et a les cheveux mi-longs, poivre et sel. Si vous avez des informations, il faut contacter la police de Wattignies au 03.20.62.99.77 ou au 03.62.59.83.63.

Sa famille indique que la femme aurait quitté son Ehpad de Seclin ce lundi vers 15h30. Toujours selon la famille, elle portait alors un pull rouge et aurait été aperçue dans le quartier de la Mouchonnière ainsi qu'au bureau de Poste de Seclin.