Disparition inquiétante d'une femme dépressive à Mirabel-et-Blacons

Cette femme de 43 ans, habitante de Mirabel-et-Blacons près de Crest, est partie de chez elle précipitamment lundi soir vers 19 heures sans donner d'explication à sa fille majeure. Cette dernière inquiète, à fini par prévenir la gendarmerie tard dans la soirée.

La disparue est connue pour une tendance dépressive. Les militaires de Crest ont immédiatement déclenché des recherches dans la commune et les environs, avec un maître chien et 8 militaires. Des recherches nocturnes qui sont restées infructueuses. Des le début de la matinée, le dispositif s'est donc amplifié. Six gendarmes supplémentaires participent aux recherche acompagnés d'un chien Saint-Hubert dont le flair est plus puissant.