Disparition inquiétante d'une habitante d'Abbévillers

Abbévillers, France

Michelina P., 44 ans, assistante dentaire domiciliée à Abbévillers, dans le pays de Montbéliard, est portée disparue depuis plus d'une semaine. Elle a quitté subitement le domicile de ses parents à Bassecourt, près de Delémont, en Suisse, vers 1h du matin, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet.

"L'intéressée, physiquement en bonne santé mais faible psychiquement, n'a pas donné de nouvelles depuis à sa famille et à ses enfants (...) les recherches effectuées à ce jour n'ont pas permis de la retrouver", précise la police cantonale jurassienne dans un communiqué, diffusé également sur Facebook.

Jean, T-shirt blanc, tatouage

"Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans, des nu-pieds rose et un t-shirt blanc. Elle avait également emporté un pull bleu et pull blanc. Elle possède deux petits tatouages : "T et K" au niveau du cou et un symbole chinois sur le haut de la nuque."

Toute personne susceptible de fournir des renseignements peut prendre contact avec la police cantonale jurassienne en composant depuis la France le 00+41 32 420 6565.