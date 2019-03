Disparition inquiétante d'une jeune femme de 20 ans à Bordeaux

Cassandra Dumand, 20 ans, n'a plus donné signe de vie depuis ce samedi 16 mars, en soirée. Elle s'est rendue à la fête foraine place des Quinconces, à Bordeaux, et n'est jamais réapparue. La gendarmerie de la Gironde lance un appel à témoins.

Cassandra Dumand n'a plus donné signe de vie depuis le 16 mars, en soirée, à Bordeaux

Bordeaux, France

La gendarmerie de la Gironde publie un appel à témoins sur sa page Facebook, pour retrouver Cassandra Dumand, 20 ans. Les proches de la jeune femme sont sans nouvelles depuis ce samedi 16 mars. Elle s'est rendue à la fête foraine, place des Quinconces, à Bordeaux et n'est plus réapparue depuis.

Cette jeune femme de 20 ans mesure 1,60 m, elle est de corpulence forte. Elle a les cheveux longs châtains et les yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt bleu avec l’inscription «Flora Tristan», une veste de jogging noire, un pantalon moulant tacheté noir et blanc et des chaussures noires de type tennis.

Toute personne susceptible d’apporter des éléments dans le cadre de ces recherches peut prendre contact avec la brigade de Grézillac au 05.57.55.48.45