Disparition inquiétante d'une jeune fille de 13 ans à Douai

Eléonor Groux, 13 ans, a disparu hier jeudi 12 août à Douai, alors qu'elle se trouvait au parc "la Tour des Dames" avec une amie. Selon la police, elle n'est pas coutumière des faits, l'affaire est donc prise au sérieux et un appel à témoins est lancé.

Elle mesure 1m60, a les cheveux châtains clairs et les yeux marrons. Elle est de corpulence très mince, et portait au moment de sa disparition un survêtement Lacoste avec un haut blanc et un bas noir et bleu. Au pied, elle port des claquettes "Nike" blanches.

Si vous pensez avoir des informations, il faut contacter le commissariat de Douai aux numéros suivant :