Disparition inquiétante d'une jeune fille de 17 ans à Gujan-Mestras

La gendarmerie de la Gironde ouvre une enquête pour disparition inquiétante à Gujan-Mestras. Beatriz n'a plus donné de nouvelles depuis lundi.

Gujan-Mestras, France

Elle a presque 18 ans et sa famille ne l'a plus vue depuis lundi à Gujan-Mestras où elle vit chez sa tante. Ce jour là, elle était vêtue d'une veste ocre et d'un jean foncé noir. Elle portait vraisemblablement un sac à dos noir.

La jeune fille mesure environ 1m60 et pèse environ 50 kilos.

La gendarmerie de la Gironde ouvre donc une enquête pour disparition inquiétante. Si vous pensez pouvoir aider les gendarmes, il faut appeler la brigade de Gujan au 05 57 52 74 30.