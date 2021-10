Disparition inquiétante d'une mineure à Libourne

La gendarmerie de Libourne a annoncé ce lundi un appel à témoignages après la disparition d'une jeune fille de 15 ans, Shelly Hordequin. Elle a quitté l'hôpital de Libourne le jeudi 23 septembre à 14h15. Sans son téléphone.

Au moment de son départ, elle portait un jean noir, un tee-shirt noir, des baskets blanche de marque FILA et un sac à main noir. Shelly Hordequin mesure 1m64. Elle a les cheveux longs et roux et les yeux marrons.

Toute personne susceptible de détenir des renseignements sur sa disparition peut contacter la brigade de gendarmerie de Libourne au 05.57.50.82.00.