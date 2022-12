Disparition inquiétante d'une mineure dans le secteur d'Issoire dans le Puy-de-Dôme

La jeune Kemjah, née en 2009 et demeurant à Saint-Babel dans le Puy-de-Dôme, a pris le bus ce vendredi matin pour se rendre au Collège de Verrières à Issoire. Elle ne s'est pas présentée en cours à son a rrivée sur place et demeure demeure introuvable depuis.

Selon la gendarmerie d'Issoire, la jeune adolescente est susceptible d'attenter à ses jours. Elle mesure 1,50 m, est d'origine guadeloupéenne, vêtue d'un pull noir et rouge, d'un manteau noir et blanc et un sac bleu.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie d'Issoire au 04.73.89.80.80 ou contacter le 17.