Disparition inquiétante d'une personne âgée entre le Puy de Dôme et la Creuse

Un homme de 88 ans a disparu dimanche 9 août. Il allait rendre visite à sa belle-sœur pour le déjeuner à Chavaneix, dans la commune de Charron, dans la Creuse. Il est parti depuis son domicile, à Mazières dans la commune de Charensat. "Il habite seul, et a l'habitude de faire ce trajet, explique sa nièce. Il n'est jamais arrivé chez sa belle-soeur, pour déjeuner. Il est parti sans le bip des pompiers, resté sur la table, chez lui. Il n'a pas non plus de téléphone portable. Il aurait été aperçu à Beaumont, près de Charron dimanche aux alentours de midi."

Un hélicoptère de la gendarmerie est sur place. La personne disparue roule à bord d'une voiture Peugeot 206, immatriculée 7777YH63. Pour toute information, il faut contacter la gendarmerie des Ancizes-Comp dans le Puy de Dôme, au 04 73 86 82 99