Disparition inquiétante d'une quinquagénaire à Saint-Martin-d'Hères : la police lance un appel à témoins

Elle n'a pas donné de signe de vie depuis ce lundi 3 mai. Claire Bianchi, 59 ans, est portée disparue et la police de Grenoble lance un appel à témoins pour la retrouver. Blonde aux yeux verts et portant des lunettes, le jour de sa disparition, elle était vêtue d'un legging noir, un pull vert, une doudoune longue noire et des chaussures noires également.

D'après la police grenobloise, la quinquagénaire pourrait se trouver dans le secteur de Saint-Martin-d'Hères. Si vous avez la moindre information utile sur cette affaire, il faut contacter l'hôtel de police de Grenoble au numéro suivant : 04.76.60.40.40.