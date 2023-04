Disparition inquiétante d'une quinquagénaire originaire de Millas, d'importants moyens de recherche déployés

C'est son fils qui a donné l'alerte. Sylvie Meunier, 58 ans, originaire de Millas, est partie de chez elle en début d'après-midi ce samedi en voiture, sans son téléphone portable, ni ses papiers d'identité. La gendarmerie lance un appel à témoins.

Un survol de la zone de recherche en hélicoptère

Les gendarmes ont sollicité un hélicoptère pour effectuer un survol de la zone durant la journée à la recherche du véhicule de la quinquagénaire : une Opel Corsa grise. En tout, une vingtaine d'hommes sont mobilisés à pied, en voiture et à moto pour retrouver Sylvie Meunier.

Elle porte des lunettes, a des cheveux châtains mi-long et deux tatouages : un tribal sur les reins et le prénom "Alexis" sur un des avant-bras. Elle a retiré tous ses bijoux. Ce samedi, elle était habillée avec un jean, une polaire bleu-ciel et des baskets blanches.

Si vous l'apercevez il faut contacter la brigade de gendarmerie de Millas au 04 68 57 10 20