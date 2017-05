Disparition inquiétante d'une septuagénaire, sa famille se mobilise

La police a lancé un appel à témoins. La famille va faire diffuser des messages sur les panneaux d'informations à Laval.

Une dame de 73 ans, qui souffrirait de dépression, n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi. Elle a quitté son domicile au volant d'une Citroën C2 immatriculée 4041 SZ 53. Une disparition inquiétante pour la police lavalloise qui a donc lancé un appel à témoins.

Diffusion de l'immatriculation de son véhicule sur les panneaux d'informations électroniques

La famille de la septuagénaire fait tout son possible pour la localiser et fait appel à la vigilance de tous. Grâce à une connaissance, elle va diffuser l'immatriculation de la voiture sur les panneaux d'affichage de Laval. La personne disparue, la silhouette plutôt mince, a les cheveux courts, les yeux noirs, mesure 1,70 m, et porte des lunettes. Si vous savez quelque chose à ce sujet, si vous avez le véhicule, contactez aussitôt le commissariat.