Disparition inquiétante d'une sexagénaire à Perpignan, la police lance un appel à témoins

La police perpignanaise lance un appel à témoins ce jeudi pour disparition inquiétante. Nicole Mir n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté son domicile mardi dans l'après-midi, chemin des vignes, quartier du Vernet. Cette femme de 67 ans est partie à pied du domicile où elle vit avec son époux, sans papiers ni téléphone. Elle mesure 1m56 et a les cheveux blancs courts. Elle est vêtue d'un anorak beige, d'un jean gris et de baskets Adidas.

ⓘ Publicité

Elle présente des antécédents psychologiques, ce n'est pas la première fois qu'elle quitte son domicile de cette manière, indique la police.

Si vous avez la moindre information vous pouvez joindre le commissariat de Perpignan au 04 68 35 70 75.