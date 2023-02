Disparition inquiétante d'une trentenaire en situation de handicap à Uzerche

La femme de 30 ans a quitté son domicile d'Uzerche à 13h15, au guidon de son vélo rouge et blanc. La jeune femme, aux cheveux bruns mi-longs, était habillée d'un manteau marron, d'un jean bleu, et des bottines à fleurs noires. Elle est en situation de handicap et n'a pas donné de nouvelles à ses proches. Sa famille a alerté la gendarmerie de Brive qui est à sa recherche.

ⓘ Publicité