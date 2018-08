Gers, France

Serge Maijonnade habite Seissan dans le Gers. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il a quitté son domicile vers 00h15. Un départ "anormal" qui pousse les gendarmes à déclencher des recherches pour disparition inquiétante.

Ce Seissanais de 55 ans mesure 1m80, il a les cheveux poivre et sel. Selon les enquêteurs, il pourrait porter un T-shirt à rayures, bleu et blanc et un short noir avec une bande blanche sur le côté. Serge Maijonnade peut être accompagné d’un petit chien et circule à bord d’un véhicule PEUGEOT 206 n° EC-326-AQ, de couleur orange métallisé.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements peut contacter le Centre Opérationnel de la Gendarmerie du Gers au 05.62.60.50.00 ou composer le 17.