Disparition inquiétante dans le Nord-Mayenne : la famille et les proches de Lucien ne lâchent rien

Les heures passent et les chances de retrouver Lucien Quentin vivant s'amenuise. Cet habitant d'Ambrières-les-Vallées n'a plus donné signe de vie depuis samedi matin . Deux riverains l'auraient vu à ce moment-là au bord d'une route. Les recherches menées par les gendarmes tout le week-end n'ont rien donné. Ils avaient mobilisé trois chiens (un Saint-Hubert et deux Malinois) pour renifler la piste du disparu.

ⓘ Publicité

Il n'aurait pas pu rentrer chez lui

Vendredi dernier, Lucien Quentin a fait ses courses et n'a pas pu rentrer chez lui, "ne trouvant pas ses clés" raconte sa fille qui participe aux recherches. Son père a donc cassé la vitre du garage, et a fait passer son sac à l'intérieur. Des témoins l'auraient aperçu le samedi au bord d'une route près d'Ambrières-les-Vallées.

Sa fille Sandrine est en tout cas touchée par la mobilisation exceptionnelle des riverains depuis le week-end dernier. "Les gens nous ont vus faire des recherches et se sont eux-mêmes proposés pour nous aider. Il y a les réseaux sociaux qui peuvent aussi faire en sorte que les gens proposent leurs services".

loading

Des proches très affectés

Robert est un de ses amis randonneurs. "On est un peu bouleversés par ce qui arrive à notre ami Lucien. J'ai du mal à parler… je l'aimais bien. Lui aimait la nature, l'architecture. Il était très cultivé", déclare-t-il la voix basse.

L'émotion est grande aussi chez Laetitia. Cette autre membre de l'association La Jeanne d'Arc ne va pas bien. "Je ne vais pas bien du tout. Je ne dors pas depuis deux nuits et j'ai l'impression de le voir toujours. J'aimerais bien qu'il soit encore devant nous, mais c'est compliqué", confie la dame.

Ce mardi, le club de canoë kayak d'Ambrières-les-Vallées s'est aussi mobilisé en naviguant sur la Mayenne pour scruter minutieusement les berges.