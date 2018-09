Labrit, France

Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a lancé un appel à témoins ce vendredi après la disparition inquiétante dans les Landes de Laura Fay, une jeune femme de 30 ans. Elle a été vue la dernière fois à Labrit (Landes), alors qu'elle se rendait, avec son compagnon, au festival Musicalarue de Luxey (Landes).

"La piste criminelle est privilégiée. Il apparaît de manière quasi-certaine que nous n'avons pas affaire à une disparition volontaire" a déclaré le procureur Olivier Janson.

Laura Fay, 30 ans, a disparu dans le nord des Landes le 6 août

Disparue depuis le 6 août

Laura Fay se trouvait dans les Landes en vacances avec son compagnon, début août. Tous deux sont arrivés dans le département à bord d'une voiture Clio, en provenance de Carpentras (Vaucluse). Le 6 août, ils sont présents à Labrit (40). Des caméras de vidéo-surveillance attestent de la présence de Laura Fay, ce jour-là, dans un supermarché de cette commune. C'est après qu'une dispute conjugale a éclaté, selon le compagnon de Laura Fay. Interrogé par les enquêteurs, celui-ci a affirmé qu'elle était partie avec un vélo, une tente et un sac de couchage. Il prétend qu'elle a alors expliqué vouloir se rendre chez une amie, habitant dans la région.

Laura Fay n'est jamais arrivée chez cette amie. Les enquêteurs ont pu établir que son téléphone portable a cessé d’émettre depuis ce 6 août. Il n'y a eu aucun mouvement sur ses comptes bancaires depuis cette date. Laura Fay n'a donné aucun signe de vie à son employeur ; elle était censée reprendre le travail le 15 août à Montélimar (Drôme). Et sa famille, comme ses amis, n'ont aucune nouvelle.

Appel à témoins

Pour faire avancer l'enquête, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a décidé de lancer un appel à témoins. "Toutes les personnes susceptibles d'avoir croisé Laura Fay dans une zone comprise entre Morcenx, Mont-de-Marsan et Luxey sont priées d'aviser la gendarmerie, ainsi que toutes personnes qui auraient pu apercevoir des traces suspectes dans cette zone. Il est également possible que certaines personnes aient aperçu des objets ou des biens qui étaient en possession de Laura Fay ; elles doivent se signaler auprès de la gendarmerie" a précisé Olivier Janson.

Au moment de sa disparition Laura Fay portait un t-shirt clair avec un gros logo Levis rouge sur le devant, un short, un jean et une casquette noire. Elle était en possession d'une tente Quechua de couleur bleu foncé, d'un vélo de type VTT et d'un sac de couchage. Laura Fay mesure 1.65 mètre, elle est de type européen, de corpulence mince, elle est brune, ses cheveux sont longs et généralement attachés en queue de cheval ou en chignon.

Un numéro spécial a été mis en place par la gendarmerie pour toute personne ayant des informations : 06.23.17.32.96. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte depuis le 30 août dans cette affaire. La section de recherche de Pau est saisie, appuyée par la section de recherche de Grenoble.