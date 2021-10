Disparition inquiétante dans les Landes : une femme de 90 ans recherchée à Saugnac-et-Cambran

La gendarmerie des Landes lance ce vendredi 8 octobre un appel à témoin. Les gendarmes sont à la recherche d'une femme de 90 ans, disparue dans la nuit du jeudi au vendredi. La femme, de type caucasien, mesure 1 mètre 70, elle a les cheveux courts de couleur poivre et sel, et porte un pantalon noir et une veste bleu marine.

La gendarme invite tous ceux qui ont des informations à les contacter directement au 05 58 90 76 00.