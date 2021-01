Disparition inquiétante de deux marins à bord d'un voilier au large de l'île d'Oléron

Le voilier Swansea III, un bateau de 7 mètres a quitté le port de la Rochelle vendredi soir pour rejoindre l'île d'Oléron, où il n'est jamais arrivé. A bord deux hommes, dont le propriétaire du bateau. Les recherches pour les retrouver entamées ce lundi n'ont rien donné.

Le skipper avait prévu de fêter l'anniversaire de sa fille

Le skipper du voilier, un homme de 48 ans, qui vit sur son bateau, et un ami âgé de 45 ans, ont quitté le port de la Rochelle vendredi soir pour se rendre à Saint-Denis d'Oléron. Le propriétaire du Swansa III devait rendre visite à son ex-conjointe et à sa fille qui fêtait sont anniversaire. Il n'est jamais arrivé, ce n'est que le lundi que des recherches ont été engagées en mer. La vedette SNSM de la Cotinière La SNS 70, ainsi que l'hélicoptère Dauphin Guépard Yankee de la marine nationale ont procédé à des investigations au large de l'île d'Oléron car les téléphones portables des deux marins ont tout deux été localisés à 10h58 et 14h25 le samedi au large de l'île. Les recherches ont été interrompues par la nuit et devaient reprendre ce mardi.

C'est la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime de la Rochelle qui est en charge de l'enquête. Pour le major Barbaré qui pilote les investigations " si le voilier avait fait naufrage on aurait retrouvé des débris". Selon l'officier les deux hommes à bord étaient des "marginaux, sans travail qui vivaient à bord de leur bateau". Les recherches ce mardi ont débuté par des patrouilles en mer le long du littoral Oléronais avec la vedette Charente 613 de la gendarmerie maritime et une patrouille à terre de la brigade de surveillance du littoral. Il s'agit de contrôler notamment les points de mouillage sur la côte. Selon la préfecture maritime de l'Atlantique les conditions météorologiques ce week-end étaient soutenues, "_mer 5 "_avec des creux de 3 mètres et des vents de 45km/h.