Disparition inquiétante de Jean Wilmart : sa famille mobilisée et un juge d'instruction, désigné

Véronique et Pierre, les parents, Adeline, Charles et Manon, les sœurs et le frère de Jean Wilmart, au cabinet de leur avocat grenoblois, Maitre Boulloud

La famille Wilmart-Tessier, originaire de la Savoie, est plongée dans le désarroi depuis le 3 août dernier au soir, date à laquelle Jean, qui va avoir 31 ans en octobre, a disparu sans laisser de trace. Seul son camion a été retrouvé par les gendarmes, fermé à clef et garé sur un parking isolé près de la déchetterie de Livet et Gavet. "Nous avions donné aux gendarmes l'immatriculation du camion de Jean, en signalant sa disparition. Et c'est totalement par hasard, alors qu'il cherchait un autre véhicule qu'ils sont tombés dessus" raconte Manon, une des deux sœurs de Jean.

ⓘ Publicité

Le portable, l'ordinateur et le portefeuille retrouvés dans le camion

A l'intérieur, les enquêteurs ont retrouvé les affaires du jeune homme, son portable, son portefeuille, son ordinateur. Rien n'a été volé, tout était en ordre. Jean Wilmart se rendait alors dans les Hautes Alpes chez un ami avec lequel il voulait aménager son fourgon. Il n'est jamais arrivé à destination. Depuis aucun mouvement bancaire n'a été observé sur le compte du jeune savoyard.

Jean Wilmart, avec et sans barbe, mais toujours le même sourire d'un jeune homme plein de projets

Un appel à témoins national a été lancé et l'avocat de la famille, Maitre Boulloud, du barreau de Grenoble, a déposé plainte, il y a le 25 septembre avec constitution de partie civile pour enlèvement et séquestration auprès du parquet de Grenoble qui va designer un juge d'instruction.

Une plainte pour enlèvement et séquestration

Pour Maitre Bernard Boulloud, du barreau de Grenoble, c'est important pour la suite de l'enquête : "Il fallait réagir très vite dans cette affaire pour éviter la déperdition des preuves. Le cadre criminel va leur permettre d'avoir plus de moyens pour investiguer, moi aussi, je pourrai, au nom de mes clients, faire des demandes d'actes auprès du juge d'instruction. Toutes les pistes restent ouvertes, mais la piste criminelle doit être envisagée"

Manon, 34 ans, est une des deux sœurs de Jean Wilmart : "Mon frère est quelqu'un de très gentil. Il est discret mais s'intéresse beaucoup aux autres, Il sait les écouter. Il a une âme d'artiste, il adore écrire, dessiner. Il aime la nature aussi et avait le projet de passer un diplôme pour devenir maraicher. Il n'était pas suicidaire. Jamais il n'aurait laissé sa famille, dont il était proche, sans nouvelle. Il lui est arrivé forcément quelque chose."

L'angoisse de toute une famille

Les parents de Jean sont, eux aussi, très affectés par la disparition de leur fils. Véronique, la maman, ne peut retenir ses larmes : "J'ai quatre enfants, depuis le 3 août, il m'en manque un." Son époux lui pose la main sur le bras, en signe de consolation : "Moi, je suis épuisé" lâche Pierre Wilmart. "Je dors très mal"

Charles, le petit dernier de la fratrie, 27 ans, était proche de Jean : "En mai, on avait fait un stage de parapente ensemble. Tout allait bien. depuis qu'il a disparu, je ne pense qu'à lui, à ce qui a pu lui arriver. Tout cela n'a pas de sens. Il ne nous aurait jamais laissé sans nouvelle. Et pourquoi a-t-on retrouvé son camion sur ce parking isolé, près de la déchetterie de Livet-et-Gavet?"

Adeline, 37 ans, la sœur ainée enchaine : "La souffrance est difficile à supporter, on ne sait plus comment ni où chercher. Heureusement, notre famille est très unie, on a le soutien de l'ARPD, de notre avocat. Si quelqu'un sait ou a vu quelque chose, qu'il se manifeste. On veut savoir ce qui est arrivé à notre frère!"

Les investigations vont désormais se poursuivre sous la direction d'un juge d'instruction. Si vous avez des informations vous pouvez contacter la gendarmerie au 17 ou le 0607965088.