Ce que l'on sait trois jours après la disparition inquiétante de Justine Vayrac à Brive

La procureure de la République de Brive, Emilie Abrantes, s'est exprimée ce mercredi lors d'une conférence de presse sur l'enquête sur la disparition de Justine Vayrac tôt ce dimanche près d'une discothèque corrézienne. Elle a indiqué que des traces de sang avaient été retrouvées au domicile et dans le véhicule du suspect placé en garde à vue mardi. Les investigations et les auditions se poursuivent, on s'oriente vers l'ouverture d'une information judicaire, a-t-elle ajouté.

Que s'est-il passé ce dimanche tôt près d'une discothèque de Brive ?

Justine Vayrac a été aperçue pour la dernière fois à 3h30 ce dimanche près de la boîte de nuit "La Charrette" à Brive-la-Gaillarde où elle passait la soirée. La jeune femme âgée 20 ans et résidant à Tauriac dans le Lot, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Brive est mère d'un enfant de deux ans et demi. Selon les déclarations de la procureure de la République de Brive Emilie Abrantes ce mercredi, les nombreuses auditions ont permis de déterminer "qu'aux environs de 3h30, dans la nuit de samedi à dimanche, Justine Vayrac est sortie de l'établissement pour s'aérer, en compagnie d'un jeune homme". C'est cet homme qui a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi.

Qui est l'homme placé en garde à vue ?​

Selon les premières investigations menées par les enquêteurs, l'homme placé en garde à vue ce mardi "serait une connaissance amicale, rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit" par Justine. Sa garde à vue a été prolongée jusqu'à ce jeudi matin alors que les auditions se poursuivent. "Des perquisitions ont été menées au sein de son domicile ainsi que dans son véhicule" a indiqué la procureure.

Des traces de sang retrouvées au domicile du suspect et dans son véhicule

Les investigations ont permis de retrouver des "traces de sang au sein du domicile, dans sa chambre, mais également dans son véhicule, au pommeau de vitesse" a indiqué la procureure ce mercredi. "Des analyses ADN sont en cours pour établir le profil génétique. Le sac à main de Justine, contenant des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile du gardé à vue" en Corrèze a également précisé Emilie Abrantes. L'enquête est menée sous le chef d'enlèvement et séquestration par la brigade de sûreté du commissariat de Brive et la police judiciaire et on s'oriente vers l'ouverture d'une information judiciaire.

Où en sont les recherches ?

Depuis le signalement de la disparition de Justine Vayrac, les enquêteurs ont mené des recherches autour de la discothèque où elle a été vue pour la dernière fois. Des moyens cynophiles ont été engagés tôt mais ils n'ont pas permis de retrouver la trace de la jeune femme. En revanche, son véhicule a été retrouvé près de la discothèque, "ouvert et contenant des effets personnels" a précisé Emilie Abrantes. Ce mercredi, une battue est organisée à Beynat, où réside le suspect, avec le renfort d'un hélicoptère de la gendarmerie ainsi que d'effectifs de police et de gendarmerie, avec des chiens. L'objectif est de quadriller le secteur le plus large possible pour retrouver la jeune femme.