Luxey, France

Les gendarmes sont toujours à la recherche de Laura Fay, douze jours après l'ouverture, par le parquet de Mont-de-Marsan, d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. La jeune femme, âgée de 30 ans, n'a plus donné signe de vue depuis le 6 août où elle apparaît sur les caméras de l'Intermarché de Labrit en haute lande. Elle était en vacances dans les Landes avec son compagnon pour participer notamment au festival Musicalarue de Luxey.

Depuis la saisine d'un juge d'instruction, une cellule d'enquête spéciale a été mise en place à Mont-de-Marsan : dix gendarmes du groupement des Landes et de la section de recherche de Pau travaillent à temps complet sur cette affaire. Un militaire s'occupe par exemple exclusivement de scruter les réseaux sociaux, de lire les commentaires, sur les pages spécialisés dans les disparitions de personne à la recherche du moindre indice.

Les gendarmes ont aussi lancé un numéro spécial, le 06.23.17.32.96 pour recueillir les témoignages. Ils ont reçu une quarantaine d'appels dans les 72 heures, mais depuis plus rien. Plusieurs témoins pensaient avoir aperçu Laura Fay dans plusieurs régions de France, des brigades locales de Gendarmerie ont vérifié, en vain.

Près d'une quinzaine de plans d'eau sondés

Des plongeurs de la brigade nautique d'Arcachon ont déjà sondé, sans succès, près d'une quinzaine de plans d'eau, dans une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carré. Les Gendarmes tentent encore cette semaine de resserrer la zone de recherche, avant probablement d'organiser des battues. Un technicien doit bientôt venir de Paris avec du matériel spécialisé avec cet objectif.

Laura Fay, le jour de sa disparition. Image de vidéo-surveillance du supermarché de Labrit - Photo communiquée par la gendarmerie © Radio France - Gendarmerie

Au moment de sa disparition Laura Fay portait un t-shirt clair avec un gros logo Levis rouge sur le devant, un short, un jean et une casquette noire. Elle était en possession d'une tente Quechua de couleur bleu foncé, d'un vélo de type VTT et d'un sac de couchage. Laura Fay mesure 1.65 mètre, elle est de type européen, de corpulence mince, elle est brune, ses cheveux sont longs et généralement attachés en queue de cheval ou en chignon.